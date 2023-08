Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

An den Märkten stehen weiterhin Konjunktursorgen im Fokus. Zuletzt senkte die chinesische Zentralbank ihre Zinsen, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Die US-Inflation stieg im letzten Monat von 3,0 % auf 3,2 % und liegt damit 0,1 % niedriger als erwartet. Die Erwartungen der Anleger, im am Mittwochabend veröffentlichten Fed-Sitzungsprotokoll Hinweise zur weiteren US-Zinspolitik zu erhalten, wurden nicht erfüllt. Der Euro-Bund-Future notiert derzeit mit 130,65 Punkten niedriger als in der Vorwoche, in welcher noch 132,60 Punkte auf der Kurstafel standen. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es diese Woche von 2,4970 % auf 2,638 % nach oben. Ebenfalls gestiegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche gab es 2,61 %, aktuell sind es 2,712 %.

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.