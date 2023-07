Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In der Vorwoche ließ ein starker US-Arbeitsmarkt die Anleger von weiteren Zinserhöhungen seitens der Fed ausgehen. Nun sorgt eine überraschend niedrige US-Inflation mit 3% für gegenteilige Annahmen. Auch im Euro-Raum mehren sich Stimmen, die nach einer Zinspause rufen. So sieht der Wirtschaftsweise Achim Truger mit weiter steigenden Zinsen zusätzliche Risiken für die sich bereits abschwächende Konjunktur. Der Euro-Bund-Future steigt diese Woche wieder an. In der Vorwoche notierte dieser bei 132,47 Prozentpunkten, aktuell stehen 133,64 Punkte auf der Kurstafel. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es von 2,61% vor Wochenfrist auf 2,38% runter. Ebenfalls tiefer steht die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor einer Woche rentierte diese noch bei 2,635%, derzeit liegt die Rendite bei 2,44%.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

