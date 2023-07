Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Die Zeichen stehen weiter auf Fortsetzung einer straffen Geldpolitik. Anleger erwarten bis Jahresende weitere Zinsschritte der Zentralbanken. Bekräftigt wurden diese Erwartungen durch das Fed-Protokoll, welches am Mittwochabend veröffentlicht wurde. Aus diesem geht hervor, dass fast alle Ausschuss-Mitglieder von weiteren Zinserhöhungen ausgehen. Der Euro-Bund-Future kletterte am Montag zu Handelsbeginn auf 134,90 Prozentpunkte. In der Folge geht es kontinuierlich auf 132,40 Punkte am Donnerstagvormittag hinunter. Nach 2,335% vor Wochenfrist geht es für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe aktuell auf 2,513% nach oben. Ebenfalls bei 2,51% notiert die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche stand sie noch bei 2,374%.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

