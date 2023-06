Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Aktuell befinden sich die Investoren in einem schwierigen Marktumfeld. Größer werdende Rezessionsängste, weitere Zinserhöhungstendenzen der Zentralbanken sowie Gewinnwarnungen belasten die Märkte. Im portugiesischen Sintra trafen sich die wichtigsten Notenbanker der Welt und signalisierten weitere Zinserhöhungen im Jahresverlauf. Der Euro-Bund-Future notiert aktuell bei 134,35 Prozentpunkten, nachdem er in der Vorwoche noch bei 132,47 Punkten stand. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe kommt von 2,421% auf 2,335% zurück. Bei der 30-jährigen Anleihe notiert die Rendite ebenfalls tiefer bei 2,374%, in der Vorwoche gab es 2,457%.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

