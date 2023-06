Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Die Beilegung des Streits um die US-Schuldenobergrenze sorgte für Erleichterung am Markt. Der Euro-Bund-Future kletterte am Freitag bis auf 136,36 Prozentpunkte. Zu Wochenbeginn trübten enttäuschende US-Konjunkturdaten sowie Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde zu möglichen Zinserhöhungen die Stimmung jedoch wieder etwas ein. Am Mittwoch notiert der Euro-Bund-Future bei 134,88 Punkten, nachdem er am Dienstag sein vorläufiges Wochentief von 134,53 Prozentpunkten erreichte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe notiert bei 2,3815% und damit über dem Niveau der Vorwoche, als sie noch bei 2,257% stand. Auch für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe geht es leicht nach oben. Vor Wochenfrist notierte diese bei 2,437%, aktuell gibt es 2,527%.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.