Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In der Vorwoche hat der Streit um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze die Anleihenmärkte weltweit in ihren Bann gezogen. Die zu Anfang dieser Woche vereinbarte Einigung im US-Schuldenstreit zwischen US-Präsident Biden und McCarthy, dem Sprecher des Repräsentantenhauses, hat dafür gesorgt, dass sich die Bondmärkte wieder beruhigt haben. Der Euro-Bund-Future zog seit Montag deutlich an und steht am Mittwochmittag etwas oberhalb von 136 Punkten. In dieser Woche richten Anleger bereits ihren Blick auf den großen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird und neue Erkenntnisse zum bisher robusten US-Arbeitsmarkt bringen dürfte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steht bei 2,257% und damit deutlich unter dem Vorwochenniveau von 2,342%. Ebenfalls gesunken ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor Wochenfrist stand diese bei 2,498%, aktuell gibt es 2,437%.