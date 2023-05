Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

In den letzten Tagen keimte unter den Anlegern Hoffnung auf eine baldige Lösung im Streit um die US-Schuldenobergrenze auf. Für den Euro-Bund-Future ging es am Montagvormittag bis auf 134,64 Prozentpunkte nach oben. Nachdem sich nun doch eine Hängepartie in den USA abzeichnete und auch verschiedene Konjunkturdaten keine positiven Signale geben konnten, verschlechterte sich die Stimmung am Markt merklich. Der Euro-Bund-Future steht am Donnerstag zu Handelsbeginn bei 133,62 Punkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steigt diese Woche von 2,305% auf 2,475%. Ebenfalls gestiegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche notierte diese noch bei 2,507%, diese Woche gibt es 2,63%.

