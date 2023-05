Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

Die zuletzt schwächeren Wirtschaftsdaten aus dem Euro-Raum und den USA haben Anleger wieder verschreckt und die Sorgen vor einer Rezession verstärkt. Hierzulande hat erst wieder das ZEW-Wirtschaftsforschungsinstitut vor den Gefahren einer Rezession gewarnt. In den USA ist vor allem die Industrie schwach, wie der Empire State Index gezeigt hat, der im Mai in den negativen Bereich abgestürzt ist. Investoren erwarben daher Staatsanleihen, was wiederum die Renditen sinken ließ. Am Dienstagmittag fiel der Euro-Bund-Future bis auf 135,20 Prozentpunkte weiter zurück. In der Folge drehte er wieder etwas und steht am Mittwochnachmittag bei 135,67 Punkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steht bei 2,305% und damit über dem Vorwochenniveau von 2,265%. Im Wochenverlauf ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ebenfalls etwas gestiegen. Vor Wochenfrist gab es 2,464%, aktuell steht sie bei 2,507%.

