Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In dieser Woche stehen die nächsten Zinsentscheide von Fed und EZB an. Die Fed erhöhte am Mittwochabend wie von den Experten erwartet um 0,25%. Am Donnerstagnachmittag folgt die EZB, hier gehen die Experten von einer Leitzinserhöhung um 0,25 bis 0,5% aus. Spannend wird der Ausblick auf die nächsten Monate und ob die Notenbanker weitere Signale für eine Zinserhöhungspause geben. Zumindest in den USA scheint das nun möglich zu sein. Der Euro-Bund-Future steigt in diesem Umfeld im Wochenvergleich von 133,64 Prozentpunkten aus der Vorwoche auf aktuell 136,32 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sinkt von 2,334% vor Wochenfrist auf nun 2,26%. Auch für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe geht es etwas tiefer. In der Vorwoche gab es 2,435%, diese Woche notiert die Rendite bei 2,40%.

