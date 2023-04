Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Nachdem sich die Hoffnungen auf eine nachlassende Zinsdynamik in der Vorwoche eintrübten, sehen die Anleger diese Woche wieder entspannter auf die Leitzinsen. Der Euro-Bund-Future steigt bis Mittwoch von seinem Vorwochentief bei 133,10 Punkten auf ein vorläufiges Wochenhoch mit 135,74 Prozentpunkten. Am Donnerstag legt der Euro-Bund-Future den Rückwärtsgang ein und steht bei 134,54 Punkten. Spannend wird es in der kommenden Woche, denn dann finden die nächsten Sitzungen der EZB und Fed statt. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe gibt von 2,505% auf 2,334% nach. Ebenfalls nach unten geht es für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche stand diese bei 2,558%, aktuell gibt es 2,435%.

