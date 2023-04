Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future stieg vor den Osterfeiertagen bis auf 138,09 Punkte. Die am Karfreitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten wurden überwiegend positiv aufgenommen und nährten die Hoffnung auf eine nachlassende Zinsdynamik. Aus dem langen Osterwochenende kam der Euro-Bund-Future mit 136,65 Prozentpunkten. Im weiteren Verlauf gab er weiter nach und steht am Mittwochvormittag bei 135,71 Punkten. Nach Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten ging es kurzfristig auf 136,14 Punkte nach oben. Bis Donnerstag Vormittag gibt der Euro-Bund-Future wieder auf 135,26 Prozentpunkte nach. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe notiert mit 2,3335% höher als vor Wochenfrist, als sie noch bei 2,16% notierte. Ebenfalls angestiegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. In der Vorwoche gab es 2,248%, aktuell steht die Rendite bei 2,418%.