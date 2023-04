Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In der Vorwoche standen die besser als erwarteten Inflationsdaten aus dem Euro-Raum im Fokus. Anleger hoffen nach der Beruhigung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) künftig etwas weniger restriktiv bei ihren nächsten geldpolitischen Entscheidungen vorgehen wird. Der Euro-Bund-Future kletterte im Hoch bis auf 137,60 Prozentpunkte. Im Wochenverlauf erholten sich die Anleihenkurse weiter, der Euro-Bund-Future notiert knapp unter dem Wochenhoch. Am Freitag dürfte der große US-Arbeitsmarktbericht auch für den Anleihenhandel in Europa beziehungsweise Deutschland richtungsweisend sein. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steht bei 2,162% und damit etwas über dem Vorwochenniveau von etwa 2,248%. Ebenfalls gestiegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor Wochenfrist stand diese bei 2,331%, aktuell gibt es 2,253%.