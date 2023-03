Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In der Vorwoche bewegte die Fed-Zinserhöhung mit + 0,25% die Märkte zum Wochenende hin. Der Euro-Bund-Future kletterte bis auf 139,34 Prozentpunkte. Nachlassende Sorgen im Bankensektor sowie ein erwartungsgemäß besser ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex hellten die Stimmung diese Woche auf. Der Euro-Bund-Future geht im Wochenverlauf zurück und erreicht am Mittwoch sein vorläufiges Wochentief bei 135,45 Prozentpunkten. Am Donnerstag geht es zu Handelsbeginn aus dem Stand auf 136,12 Punkte. Weitere Bewegung könnten im Lauf des Tages frische deutsche Inflationsdaten bringen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steht bei 2,274% und damit nahe dem Vorwochenniveau von 2,2715%. Deutlicher angestiegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor Wochenfrist stand diese bei 2,28%, aktuell gibt es 2,352%.

