Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Die Probleme im Bankensektor bleiben das beherrschende Thema an den Märkten. Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS beruhigte die Märkte zu Wochenbeginn. Der Euro-Bund-Future kletterte am Montag zu Handelsbeginn auf 140,30 Prozentpunkte. In der Folge erholten sich die Märkte und der Euro-Bund-Future sank im Wochenverlauf bis auf 134,80 Punkte am Mittwochnachmittag. Nach der Fed-Zinserhöhung um 0,25% ging es wieder etwas aufwärts. Zu Handelsbeginn am Donnerstag steht der Euro-Bund-Future bei 136,30 Prozentpunkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg von 2,258% auf 2,2715%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist gestiegen. In der Vorwoche lag diese bei 2,231%, aktuell notiert die Rendite bei 2,28%.