Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

Zu Wochenbeginn war die Pleite der US-Bank Silicon Valley Bank (SVB) das beherrschende Thema an den Märkten. Der Euro-Bund-Future stieg zu Wochenbeginn auf 137,24 Punkte. Neue US-Inflationsdaten nahmen den Zinserhöhungsdruck am Dienstag aus dem Markt und ließen den Euro-Bund-Future auf 133,94 Prozentpunkte sinken. Die leichte Entspannung war nicht von Dauer, bis Donnerstag geht es für den Euro-Bund-Future wieder auf 136,13 Punkte nach oben, das vorläufige Wochenhoch wurde am Mittwoch mit 137,97 Prozentpunkten erreicht. Für die 10-jährige Bundesanleihe bedeutet dies eine Rendite von 2,258%. In der Vorwoche notierte die Rendite noch bei 2,6755%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gibt ebenfalls nach. Vor Wochenfrist stand sie bei 2,547%, aktuell stehen 2,231% zu Buche.

