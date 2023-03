Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future wird weiterhin von immer wieder aufkeimenden Zinssorgen belastet. Die Vorwoche beendete er mit 131,71 Prozentpunkten. Nachdem bereits am Montag das vorläufige Wochenhoch auf 132,74 Punkten erreicht wurde, ging es nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu weiteren Zinserhöhungen auf 131,45 Punkte nach unten. Bis Mittwochvormittag erholte sich der Euro-Bund-Future wieder und erreichte 132,41 Prozentpunkte. Am Donnerstag geht es zu Handelsbeginn erneut nach unten auf 131,30 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe notiert aktuell bei 2,6755% und damit niedriger als in der Vorwoche, als 2,733% auf der Kurstafel standen. Für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe geht es ebenfalls zurück, nach 2,682% vor Wochenfrist, gibt es diese Woche 2,547%.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.