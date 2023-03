Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In der Vorwoche trieben wieder aufkommende Zins- und Inflationssorgen den Euro-Bund-Future am Freitag auf sein Wochenhoch bei 135,30 Prozentpunkten. In der neuen Woche entspannte sich die Lage etwas, der Euro-Bund-Future ging mit 134,07 Punkten in die aktuelle Handelswoche. Im weiteren Verlauf gab der Euro-Bund-Future kontinuierlich nach und steht am Donnerstagvormittag auf seinem vorläufigen Wochentief von 131,66 Prozentpunkten. Weiter nach oben geht es für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe. Nach 2,526% in der Vorwoche, notiert die Rendite aktuell bei 2,733%. Ebenfalls weiter steigend zeigt sich die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor Wochenfrist notierte diese bei 2,509%, diese Woche werden 2,682% erreicht.

Der Verlauf des Euro-Bund-Future in dieser Woche

