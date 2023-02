Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future setzt seine Abwärtstendenz, unterbrochen durch kurze Zwischenhochs, aus den letzten Wochen fort. Am Donnerstag erreichte der Euro-Bund-Future 137,21 Prozentpunkte. Die Handelswoche beendete er mit 136 Punkten. In der neuen Woche ging es bis Dienstagmittag zunächst auf 136,44 Prozentpunkte. In der Folge machte der Euro-Bund-Future wieder kehrt und notiert nach verhalten aufgenommenen US-Inflationsdaten am Mittwochvormittag bei 135,21 Punkten. Das vorläufige Wochentief 134,69 Punkte wird am Mittwoch Abend erreicht. Zu Handelsbeginn am Donnerstag stabilisiert sich der Euro-Bund-Future und steigt auf 134,96 Prozentpunkte. Für die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe geht es mit 2,4625% weiter nach oben. In der Vorwoche stand diese noch bei 2,312%. Ebenfalls gestiegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Vor Wochenfrist betrug diese 2,289%, aktuell notiert sie bei 2,43%.