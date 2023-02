Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Im Zuge der Zinsentscheide von Fed und EZB stieg der Euro Bund-Future am vergangenen Donnerstag auf 139,86 Punkte. Danach ging es wieder abwärts. Mit 138,06 Punkten verabschiedete sich der Euro Bund-Future aus der Handelswoche. In der neuen Woche setzte sich der Abwärtstrend fort. Bis Mittwochvormittag geht es kontinuierlich auf 135,68 Prozentpunkte runter. Am Donnerstag geht es für den Euro Bund-Future wieder aufwärts, kurz nach Handelsbeginn steht er bei 136,69 Prozentpunkten. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steigt weiter an. Nach 2,266% in der Vorwoche, liegt die Rendite derzeit bei 2,312%. Ebenfalls weiter steigt die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe. Diese liegt aktuell bei 2,289%, nach 2,208% vor Wochenfrist.