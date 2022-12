Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Die vergangene Handelswoche beendete der Euro-Bund-Future bei 140,52 Prozentpunkten. Zum Wochenbeginn startete er mit 140,41 Prozentpunkten geringfügig schwächer. Am Dienstagvormittag fiel der Euro-Bund-Future bis auf 139,77 Prozentpunkte, bevor er nach der Bekanntgabe der US-Inflationsdaten bis auf 141,70 Prozentpunkte zulegen konnte. Am Mittwochnachmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 140,09 Prozentpunkten wieder schwächer. Nachdem die FED am Mittwoch die Zinsen um 0,5% anhob, setzt der Euro-Bund-Future seinen Trend auch am Donnerstagvormittag mit 139,93 Punkten fort. Dies entspricht einer Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe von 1,975%. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,77% weitaus tiefer. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist im Wochenverlauf von 1,55% auf 1,774% angestiegen. Am Donnerstag steht die letzte EZB Sitzung in 2022 an.