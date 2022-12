Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Aus der letzten Handelswoche verabschiedete sich der Euro-Bund-Future mit 140,53 Prozentpunkten. Nach dem Wochenende startete er etwas stärker und begann die neue Handelswoche mit 141,17 Punkten. Am Dienstagmittag stieg der Euro-Bund-Future bis auf 141,64 Prozentpunkte, danach fiel er wieder unter die 141 Punkte-Marke. Nachdem Jerome Powell, der Präsident der US-Notenbank, mitgeteilt hat, die Zinsanhebungen zu verlangsamen, legte der Euro-Bund-Future am Mittwochnachmittag wieder deutlich zu. Am Donnerstagvormittag notiert der Euro-Bund-Future bei 141,78 Prozentpunkten. Hieraus ergibt sich bei der zehnjährigen Bundesanleihe eine Rendite von 1,85%. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,83% geringfügig darunter. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gab dagegen deutlicher auf 1,64% nach. In der Vorwoche freuten sich Anleger noch über 1,72% Rendite.