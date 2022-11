Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 140,08 Prozentpunkten aus dem Handel. Zu Wochenbeginn zeigte er sich etwas freundlicher bei 140,38 Prozentpunkten. Nach einem weiteren Anstieg bis zum vorläufigen Wochenhoch auf 140,78 Prozentpunkte am Montagnachmittag gab er bis Mittwochmittag wieder nach. Am Donnerstagvormittag zieht der Euro-Bund-Future ordentlich an und notiert bei 142,21 Prozentpunkten. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 1,83% für die zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 2,06% noch deutlich höher. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gab im Vergleich zur Vorwoche nach. Aktuell steht sie bei 1,72%. Vor einer Woche notierte die Rendite noch bei 2,01 %.