Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future beendete die vergangene Handelswoche bei 138,52 Prozentpunkten. In die neue Woche startete er mit einem geringfügigen Abschlag und erreichte im frühen Handel bei 138,26 Prozentpunkten sein bisheriges Wochentief. Seither steigt der Euro-Bund-Future unter Schwankungen weiter an. Am Donnerstagvormittag notiert er bei 140,94 Prozentpunkten. Für die zehnjährige fiktive Bundesanleihe ergibt sich hieraus eine Rendite von 1,97%. Gegenüber der Vorwoche ist die Rendite um 27 Basispunkte gefallen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist von 2,15% auf 1,91% gefallen.