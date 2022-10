Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future beendete die vergangene Handelswoche bei 134,02 Prozentpunkten. In die neue Woche startete er mit einem ordentlichen Aufschlag von über 150 Basispunkten. Die Aufwärtsbewegung setzte der Euro-Bund-Future im weiteren Verlauf fort und notiert am Donnerstagvormittag bei 138,37 Prozentpunkten. Durch den Anstieg des Euro-Bund-Futures ist die Rendite für die zehnjährige Bundesanleihe auf 2,17% gefallen. In der Vorwoche lag sie noch bei 2,35%. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist mit 2,14% sogar unter das Niveau der zehnjährigen Bundesanleihe gefallen. Damit ist die Zinsstrukturkurve für die Bundesanleihen invers. Auf der heutigen EZB-Ratssitzung erwarten die Marktteilnehmer eine Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte.