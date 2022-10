Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future beendete die vergangene Handelswoche bei 136,19 Prozentpunkten. In die neue Woche startete er so gut wie unverändert mit 136,20 Prozentpunkten, stieg dann jedoch im weiteren Verlauf bis Dienstagnachmittag auf 137,47 Prozentpunkte an. Danach drehte der Euro-Bund-Future und fiel bis Donnerstagvormittag auf 134,94 Prozentpunkte - seinem vorläufigem Wochentief.

Hieraus ergibt sich eine Rendite von 2,45% für die zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 2,39% etwas niedriger. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit 2,42% auf demselben Niveau wie in der Vorwoche.