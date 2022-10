Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Aus der vergangenen Handelswoche verabschiedete sich der Euro-Bund-Future mit 137,68 Prozentpunkten. In die neue Woche startete er fast unverändert mit 137,63 Prozentpunkten, sank dann aber im weiteren Verlauf bis Mittwochnachmittag auf 135,15 Prozentpunkte. Bis Donnerstagvormittag konnte er sich wieder leicht erholen und notiert bei 136,36 Prozentpunkten.

Hieraus ergibt sich eine Rendite von 2,31% für die zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,95% deutlich tiefer. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe konnte ebenfalls zulegen und liegt bei 2,36%, in der Vorwoche lag sie noch bei 2,13%.