Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Nach der Italien-Wahl präsentierten sich die Anleihenmärkte schwankungsfreudig, die befürchteten Turbulenzen blieben aber aus, da das Wahlergebnis größtenteils bereits eingepreist war. Giorgia Meloni und ihre Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia (FDI) hatten dem rechten Lager in Italien einen deutlichen Sieg beschert. Die Renditen 10-jähriger italienischer Staatsanleihen stabilisierten sich schon Verlauf des Montags bei 4,5 Prozent. Der Euro hingegen fiel gegenüber dem US-Dollar auf ein 20-Jahres-Tief, wodurch vor allem Bundesanleihen unter Verkaufsdruck standen.



Der Euro-Bund-Future schloss in der abgelaufenen Handelswoche mit 139,44 Prozentpunkten. In die neue Woche startete er nahezu unverändert bei 139,20 Prozentpunkten. Im weiteren Verlauf sank das Barometer am Dienstag bis auf 136,62 Prozentpunkte. Zur Wochenmitte setzte sich der negative Impuls bis auf 135,52 Prozentpunkte fort. Für die 10-jährige Bundesanleihe ergibt sich eine Rendite von 2,26%. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,89% deutlich tiefer. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe kletterte kräftig von 1,84% auf 2,16%.