Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der vergangenen Handelswoche mit 143,54 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er fast unverändert mit 143,52. Nachdem der Euro-Bund-Future im weiteren Verlauf zunächst auf 144,45 Prozentpunkte anstieg, gab er nach den US-Inflationsdaten bis Dienstagabend wieder auf 143,47 nach. Bis Mittwochmittag setzte sich diese Entwicklung fort. Der Euro-Bund-Future notierte bei 143,24 Prozentpunkten und gibt bis Donnerstagvormittag auf 143,06 weiter nach. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 1,7465% für die zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,579% um ca. 0,17 Prozentpunkte niedriger. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe steigt und notiert mit 1,771% über dem Niveau der Vorwoche von 1,713%.