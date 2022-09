Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future beendete die letzte Handelswoche mit 148,33 Prozentpunkten. In die neue Woche startete er mit einem Aufschlag von 77 Basispunkten bei 149,07 Prozentpunkten. Bis Dienstagnachmittag fällt der Euro-Bund-Future auf 146,68 Prozentpunkte. Seitdem stabilisiert er sich in einem Bereich über 147 Prozentpunkten.

Seit heute Morgen wird der Euro-Bund-Future mit Verfall im Dezember 2022 betrachtet. Bei einem aktuellen Kurs von 144,93 Prozentpunkten ergibt sich eine Rendite für die zehnjährige fiktive Bundesanleihe von 1,58%. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,63% darüber.

Die 30-jährige Bundesanleihe rentiert wie in der Vorwoche bei 1,68%.