Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 155,94 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem geringfügigen Aufschlag von drei Basispunkten. Bis Mittwochnachmittag ist der Euro-Bund-Future auch nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Juli mehrfach an der signifikanten Überwindung der 157 Prozent-Marke gescheitert. Am Donnerstagvormittag notiert der Euro-Bund-Future bei 156,72 Prozentpunkten. Daraus ergibt sich eine Rendite für die zehnjährige fiktive Bundesanleihe von 0,90%. In der Vorwoche lag die Rendite mit 0,88% darunter. Dagegen ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe von 1,07% auf 1,13% gestiegen.