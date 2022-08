Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 157,64 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem Abschlag von 29 Basispunkten. Bis Dienstagvormittag konnte der Euro-Bund-Future auf 159,70 Prozentpunkte zulegen, bevor er wieder den Rückwärtsgang einlegte und am Donnerstagvormittag bei 157,14 Prozentpunkte notiert. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 0,87%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei 0,99%. Mitte Juni erreichte die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe ihr Jahreshoch bei 1,92%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist von 1,24% auf 1,06% gefallen.