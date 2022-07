Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 153,1 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem Abschlag von 15 Basispunkten. Bis Dienstagabend gab der Euro-Bund-Future bis auf 151,1 Prozentpunkte weiter nach. Am Mittwochnachmittag erholte er sich etwas und notierte bei 151,7 Prozentpunkten, um dann bis Donnerstagvormittag wieder auf 151,10 Prozentpunkte nachzugeben. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 1,26% für die zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,12% um 0,14 Prozentpunkte tiefer. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe schließt sich diesem Trend an und notiert mit 1,44% über dem Niveau der Vorwoche von 1,358%.