Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Woche mit 150,85 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem Abschlag von 32 Basispunkten und setzte die Abwärtsbewegung bis zum Handelsschluss am Montag bei 149,11 Prozentpunkte fort. Nachdem es am Dienstag bis auf 148,72 Prozentpunkte weiter bergab ging, setzte eine ausgedehnte Gegenbewegung ein. Bis Mittwochnachmittag zog er auf 152,92 Prozentpunkte an. Seitdem legte der Euro-Bund-Future wieder den Rückwärtsgang ein und notiert am Donnerstagvormittag bei 150,78 Prozentpunkten. Im Wochenvergleich ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 1,59% auf 1,279% gefallen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gab von 1,79% auf 1,57% stark nach.