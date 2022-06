Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 147,94 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem Abschlag von zwölf Basispunkten. Bis Dienstagmittag ging es für den Euro-Bund-Future kontinuierlich bis auf 144,72 Prozentpunkte bergab. Seither konnte er sich erholen und notiert am Donnerstagvormittag mit 147,90 Prozentpunkten in etwa auf dem Niveau zu Wochenbeginn. Gegenüber letzten Donnerstag ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 1,60% auf 1,40% gefallen. Auch Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe brach von 1,80% auf 1,65% ein.