Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 144,33 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem geringfügigen Abschlag bei 144,29 Prozentpunkten. Im weiteren Handelsverlauf konnte der Euro-Bund-Future am Montag bis auf 144,98 Prozentpunkte zulegen, bevor es für ihn wieder Richtung 143 Prozentpunkte bergab ging. Am Mittwoch und vor allem am Donnerstag legte der Euro-Bund-Future aufgrund der schlechter als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und das verarbeitende Gewerbe zu. Bei einem Stand des Euro-Bund-Futures von 147,54 Prozentpunkten ergibt sich eine Rendite von 1,45%. In der Vorwoche lag die Rendite noch bei 1,60%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ist von 1,80% auf 1,68% gefallen.

Die Notenbanken in Großbritannien, der Schweiz und den USA haben in der vorherigen Handelswoche ihre Leitzinsen erhöht. Vor allem die unerwartete Leitzinserhöhung der Schweizer Nationalbank (SNB) um 0,5% beunruhigte die Märkte.