Entlastungen und Inflationsschutz für die breite Mitte der Gesellschaft

Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag hat sich in einem auf ihrer Klausurtagung beschlossenen Positionspapier dafür ausgesprochen, beim derzeit in Planung befindlichen sogenannten Entlastungspaket III nicht nur einzelne Gruppen, sondern die breite Mitte der Gesellschaft in den Blick zu nehmen. „Hohe Inflationsraten, Lieferkettenschwierigkeiten und weltweite ökonomische Unsicherheiten belasten die Bürger und unsere Wirtschaft nach wie vor schwer. Politische Maßnahmen werden nicht jede Zumutung nehmen und nicht jede Belastung ausgleichen können, aber ohne Entlastungen wird nicht es nicht gehen“, erklärt der FDP-Haushaltspolitiker Frank Schäffler. Bisher wurden bereits 31 Mrd. Euro Entlastungen erreicht. Die Freien Demokraten setzen sich beim Schnüren des Entlastungspakets III unter anderem für den Abbau der kalten Progression ein. „Es ist schlichtweg eine Frage der Gerechtigkeit, dass sich der Staat nicht inflationsbedingt an den Lohnsteigerungen der arbeitenden Mitte bereichern darf“, so Schäffler. Mit dem von Bundesfinanzminister Christian Lindner vorgeschlagenen Inflationsausgleichsgesetz würden der Grundfreibetrag und die Tarifeckwerte des Einkommensteuertarifs angepasst werden, um die kalte Progression in der Einkommensteuer auszugleichen. „So verhindern wir alleine im Jahr 2023 bei 48 Millionen Bürgern eine Belastung von 10 Milliarden Euro“, so Schäffler.