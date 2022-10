Entlastung der Mittelschicht? Es braucht noch mehr

„Lastenträger – Wo endet die Belastbarkeit der Mittelschicht?“ Diese Frage diskutierte der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine bei Phoenix mit CDU-Politikerin Julia Klöckner. Einigkeit herrschte bei der Analyse der aktuellen Situation. „Immense Preissteigerungen führen bis tief in der Mitte der Gesellschaft zu Abstiegssorgen und Existenzängsten“, so Teutrine. Er begrüße es daher, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner die Gasumlage in Frage gestellt hatte und Steuermehrbelastungen in Form der kalten Progression ausgleiche.Teutrine positioniert sich jedoch klar: „Es braucht noch mehr.“ Beispiele dafür könnten ein Belastungsmoratorium und eine Bürokratiebremse sein, die jegliche Steuermehrbelastung verhindern würden. Auch die Schuldenbremse sei „eine Frage der Vernunft“, denn der Staat dürfe in Zeiten der Inflation die steigenden Preise nicht noch durch eine expansive Ausgabenpolitik anheizen. „Und da die Schulden von heute die Steuern von morgen sind, muss es bei der Einhaltung der Schuldenbremse bleiben.“