Nach der Teilnahme an einer Klausurtagung der Projektgruppe „Sicherheit und Stabilisierung“ am Sonntag und Montag hat Christian Sauter an der öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan“ teilgenommen. Das Thema war die Stabilisierungsphase und die Rolle der Bündnispartner von 2002 bis 2008. Eingeladene Sachverständige waren Lakhdar Brahimi, VN-Sonderbeauftragter für Afghanistan (2001-2004), General a. D. Wolfgang Schneiderhan, Generalinspekteur der Bundeswehr (2002-2009) und Dr. Almut Wieland-Karimi, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul (2002-2005). Sauter befragte General a. D. Schneiderhan hinsichtlich Verbesserungsmöglichkeiten in der strategischen Kommunikation durch eine bessere Koordinierung und ob eine permanente Evaluation, so wie sie im Rückblick oft gefordert worden sei, hilfreich gewesen wäre. „Zur Aufarbeitungsphase ist für die Enquete Auftrag, zu beleuchten, inwieweit sich die unterschiedlichen Akteure auch innerhalb des deutschen Engagements abgestimmt und vernetzt haben. In der Anhörung wurde zudem herausgearbeitet, dass auch die VN seinerzeit Koordinierungsschwächen hatten“, so Sauter.