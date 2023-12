Enphase Energy: Kaufsignal nach Hoffnung auf Zinssenkung!

Rückblick

Enphase Energy ist in der Herstellung und dem Vertrieb von Mikrowechselrichtersystemen für die Photovoltaik-Industrie tätig. Die Aktie hat nach ihrer Anzugsphase eine Tassenformation ausgebildet und notiert über den wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA-50 und EMA-20.

Enphase Energy-Aktie: Chart vom 20.12.2023, Kürzel: ENPH, Kurs: 134.88 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die Aktien des Solarunternehmens stiegen sprunghaft an, nachdem die US-Notenbank angedeutet hatte, dass Zinssenkungen im nächsten Jahr bevorstehen. Höhere Zinssätze haben zuvor die Sorge geschürt, dass Projekte für erneuerbare Energien unwirtschaftlich sind, da diese ein hohes Maß an Fremdkapital benötigen. Die Enphase-Aktie hat mit dem Breakout über 132 USD ein Kaufsignal generiert. Da sich die Kurse aber bereits weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt haben, wollen wir in unserem Szenario eine Verschnaufpause der Aktie über die Zeitachse abwarten.

Nach einer Konsolidierung könnte man eine Long-Position in der Aktie des Wechselrichterherstellers eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry unterhalb der Breakout-Kerze vornehmen.

Meine Meinung zu Enphase Energy ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in ENPH

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 20.12.2023

