Engie: kurzfristiger Trade mit der Aktie des Energieversorgers möglich!

Vertrag über Stromlieferung an Lanxess! Engie ist zuversichtlich und erhöht die Prognose!

Symbol: ENGI ISIN: FR0010208488

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Engie-Aktie liegt mit rund 19.5 Prozent im Halbjahresplus. Der Rücksetzer zum ansteigenden 20-Tagedurcchschnitte und die heutige Hammerkerze deuten an, dass es in Kürze nach oben weitergehen könnte. Steigende Preise im Energiesektor könnten diese Entwicklung verstärken.

Chart vom 18.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 14.988 EUR

Meinung: Der französische Energiekonzern ist für das laufende Jahr zuversichtlicher und hat seine Prognose erhöht. Die starke Entwicklung aus dem ersten Quartal setzte sich in den Monaten April und Mai fort. Die positiven Aussichten werden wahrscheinlich auch durch den Vertrag mit dem Chemiekonzern Lanxess gestützt, dessen sieben Standorte in Deutschland und Belgien künftig von Engie mit Strom versorgt werden sollen. Mehr als die Hälfte des 1.4-Milliarden-kWh-Pakets soll aus Wind- und Solarenergie stammen. Engie erwartet nun für 2023 ein bereinigtes Nettoergebnis von 4.7 bis 5.3 Milliarden EUR, während zuvor das obere Ende der Spanne bei 3.4 bis 4.0 Milliarden EUR lag. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne das Atomgeschäft wird auf 8.5 bis 9.5 Milliarden Euro geschätzt, wobei zuvor 6.6 bis 7.6 Milliarden EUR anvisiert wurden.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit dem Trigger an der letzten Tageskerze und setzen den Stop Loss unter das Tief vom 7. Juli. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 3. Juli. Die Halbjahreszahlen kommen bei Engie am 28. Juli, so dass unser Trade eher kurzfristig konzipiert ist. Mit den im Chart genannten Eckdaten kommen wir auf ein CRV von 2.8.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ENGI.

Veröffentlichungsdatum: 18.07.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

