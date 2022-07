Energiewende entwickelt sich zum Megatrend

Kurzfristig stehen Gas- und Öllieferungen im Fokus. Mittelfristig muss die Energiewende vorangetrieben werden

Hierfür müssen gefragte Rohstoffe eingesetzt werden. Hier ist eine der Hoffnungen der grüne Wasserstoff. Gewonnen aus Wind- oder Solarenergie gehört er zum „European Green Deal“ dazu. Die Bundesregierung möchte mit der Nationalen Wasserstoffstrategie bis zum Jahr 2030 die erzeugte Leistung auf zehn Gigawatt hochfahren. Auch der Weltklimarat hat die Regierungen dazu angehalten möglichst schnell dafür zu sorgen, dass der Temperaturanstieg begrenzt wird. Gerade die für Transporte und Logistik verwendeten Nutzfahrzeuge können mit Wasserstoffmotoren ihren hohen CO2-Ausstoss minimieren. So haben sich bereits viele Partnerschaften für Herstellung, Nutzung und Transport von Wasserstoff zusammengeschlossen. Mit Batterierohstoffen wie Lithium und mit Platinmetallen setzt zum Beispiel Sibanye-Stillwater auf die Zukunft. In den USA und in Afrika liegen die Projekte des Unternehmens, dazu kommen Rechte und Beteiligungen an Goldprojekten.

Viele sehen die Wasserstoff- und Solarwirtschaft als besonders attraktive Bereiche der Energiewende an. Neben dem Weltklimarat und den Regierungen veranlasst auch der Russland-Ukraine-Krieg schnelles Handeln in Sachen Klimafreundlichkeit. Auf Platz eins in Deutschland steht die Windenergie als nachhaltige Energiequelle. Auch die Solarenergie kommt voran, die Kosten bei der Photovoltaiktechnologie sind gesunken. Besonders südliche europäische Länder können hier mit ihrem Klima punkten. Damit diese Techniken sinnvoll für Energie sorgen können, braucht es Speichersysteme. Hierfür wird unter anderem Lithium und auch Kobalt verbaut, dies sowohl in Elektroautos und Heimspeichern als auch in mobilen Geräten. Kobalt erhöht die Energiedichte. Kobalt gibt es nicht nur im Kongo, sondern auch in der nordischen Arktis beim Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot (Finnland) von Mawson Gold.

