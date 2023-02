Energiewende - Ideenvielfalt ist gefragt

Eine klimafreundliche Energieversorgung ist nötig, um Netto-Null-Ziele zu erreichen. Neben innovativen Ideen hilft Atomkraft

Jüngst hat eine Untersuchung am Beispiel Berlin gezeigt, dass mit Laub ein nachhaltiger Energiekreislauf gelingen kann. Rund 36.000 Tonnen Laub bringt der Herbst jedes Jahr in Berlin. In Kompostieranlagen wird daraus Erde hergestellt. Doch könnte das Laub in Biogasanlagen für die Herstellung von Wärme und Strom sorgen. Rund 7,5 Tonnen Laub, so die Berechnungen, könnten nach einer Vorbehandlung für ein Jahr den Strom für eine Person produzieren. Solarenergie und Windkraft werden genutzt, um die grüne Transformation voranzubringen. Da gibt es zum Beispiel nahe München eine schwimmende Photovoltaikanlage („Water Lily“) auf einem See.

Energie aus Wind und Sonne reichen jedoch noch nicht aus, werden es zumindest in diversen Ländern auch nie schaffen. Hier kommt die Atomenergie ins Spiel. Laut der EU gilt sie als grün. Ganz ohne Emissionen kommt zwar auch sie nicht aus, aber dies gilt auch für andere Energieerzeugungsmethoden. Auch Wind-, Sonnen- und Wasserkraft verursachen Emissionen. Die Gewinnung von Uran, Aufbereitung oder Bau beziehungsweise Rückbau von Atommeilern verursachen Emissionen. Die Kernenergie ist jedenfalls klimaschonend und eine geeignete Brückentechnologie. Und die Energie aus Atomkraft ist verlässlich und bietet Versorgungssicherheit. Um die Atomenergie zu befeuern, braucht es Uran. Dieses gibt es zum Beispiel bei Consolidated Uranium oder Labrador Uranium. Consolidated Uranium besitzt Uranprojekte in Australien, Argentinien und Kanada. Das Uran- und Vanadiumprojekt Laguna Salada in Argentinien hat gerade mit sehr guten Untersuchungsergebnissen überzeugt. Labrador Uranium konzentriert sich auf große Uranprojekte im Central Mineral Belt in Labrador. 52 Mineralkonzessionen erstrecken sich über rund 152.000 Hektar Land.

