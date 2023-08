Digitalisierungs-Profiteur!

Energiewende, Elektromobilität und Industrie 4.0 als Nachfragemultiplikator auch für Gold!

Die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten und Gold hat auch hier eine Schlüsselposition inne! Die nächste „High-Tech-Stufe“ geht nicht ohne Gold!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

durch die zunehmende Digitalisierung in allen Lebensbereichen verändert sich auch der weltweite Rohstoffbedarf. Energiewende, Elektromobilität und Industrie 4.0 schlagen überall voll zu, so dass mittlerweile in fast allen elektronischen Alltagsgeräten Edelmetalle in Form von Kontakten, Chips und Leiterbahnen Verwendung finden.

Der Edelmetallbedarf steigt also auch durch die zunehmende Digitalisierung. In den vergangenen 30 Jahren hat sich der Goldmarkt stark verändert. Während das Edelmetall bisher vor allem in der Schmuckbranche und zu Investitionszwecken gefragt war, spielte es laut eines Berichts des World Gold Councils jetzt auch in der Technologiebranche eine immer wichtigere Rolle.

Quelle: World Gold Council

Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften nimmt Gold bei der Herstellung innovativer Produkte mittlerweile eine zentrale Rolle ein.

Es gilt als essenzieller Bestandteil für hochwertige Produkte, zum Beispiel für spezielle Sensoren und Prozessoren, die bei elektrischen und selbstfahrenden Autos zum Einsatz kommen. Aber auch andere zukunftsträchtige Branchen verwenden Gold. So gibt es einen Trend zu flexibler Elektronik wie beispielsweise tragbare Solarzellen.

Doch da das Angebot nach Gold begrenzt ist, der weltweite technologische Hunger nach Fortschritt und Klimaschutz aber exponentiell ansteigt, bedarf es schnell neuer, am besten großer Goldlagerstätten. Einer solchen scheint unsere heutige Neuvorstellung auf der Spur zu sein!

Hoffnungsvoller Gold und Silber Newcomer aus Mexiko!

Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf den Erwerb hochwertiger und schnell in Produktion bringende Edelmetallvorkommen im Bundesstaat Nyurit im Westen Mexikos und im zentralmexikanischen Bundesstaates México konzentriert.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Hier konnte bereits ein ‚Basket‘ aus drei Projekten zusammengestellt werden.

Vollgas bei Produktionsentwicklung und -zusammenstellung!

Alle drei Projekte bestechen schon jetzt durch:

beste Infrastruktur,

Lage in Bergbau freundlicher Jurisdiktion,

vollständig genehmigt und große Datenbasis aus früheren Bohrungen,

historische Produktionen und

viel mexikanisches ‚Know-how‘!

Mega-Deal mit First Majestic Silver!

Erst am 25. Mai 2022 konnte Sierra Madre ein endgültiges Abkommen mit dem Silbergiganten First Majestic unterzeichnen, um die 100 %-Beteiligung am Silber-Gold-Grundstück ‚La Guitarra‘ im mexikanischen Bergbaugebiet ‚Temascaltepec‘ zu erwerben. Als Kaufpreis wurden 35 Mio. USD in Form von Aktien vereinbart.

Durch den Abschluss dieser Transaktion wird First Majestic zum Ankerinvestor von Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) machte!

Das ‚La Guitarra‘-Projekt!

Dieses Projekt im mexikanischen Silbergürtel beherbergt bereits eine vollständig genehmigte Mine mit einer Verarbeitungsmühle, deren Kapazität derzeit bei 500 Tonnen pro Tag liegt.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Genauer gesagt, befindet sich ‚La Guitarra‘ im südöstlichen Teil des Silbergürtels und nur rund 130 km südwestlich von Mexiko City. Bis August 2018 war dort eine Untertagemine in Betrieb, deren Jahresproduktion zwischen 2015 und 2018 zwischen 1 Million und 1,5 Millionen Unzen Silberäquivalent lag. Die derzeitige Infrastruktur umfasst die zwei unterirdische Zentren ‚La Guitarra‘ und ‚Coloso‘. Zusätzlich zur 500 Tonnen pro Tag Mühle befinden sich weitere Highlights auf dem Projekt, wie eine Flotationsanlage, genehmigte Absetzteiche, Arbeitsgebäude, Ausrüstung sowie eine hervorragende Infrastruktur inklusive Stromversorgung.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Weitere Projekthighlights bilden die:

hochgradige Untertagemine inklusive Verarbeitungsanlage, die bis August 2018 in Betrieb war,

historische ‚gemessene und angezeigte‘-Mineralressourcen von etwa 7,45 Millionen Unzen Silberäquivalent sowie ‚abgeleitete‘-Mineralressourcen von etwa 10 Millionen Unzen Silberäquivalent, basierend auf Daten aus128.671 Bohrmetern,

funktionsfähige und erweiterbare 500 Tonnen pro Tag Brech-, Mahl- und Flotationsanlage, einschließlich einer genehmigten neuen 5,8 Millionen Tonnen-‚Tailings‘-Anlage,

die vollständige Genehmigung zum Betrieb einer Untertagemine,

Explorationspotenzial über 15 km entlang bereits bekannter Strukturen, die noch nicht erprobt wurden,

alle Abbau- und Verarbeitungsgenehmigungen, eine Betriebslizenz, eine Wassernutzungsgenehmigung, eine Umwelt-verträglichkeitsprüfung für die Minen ‚La Guitarra‘ und ‚Coloso‘ sowie Explorationsgenehmigungen für die Projekte ‚Nazareno‘, ‚Tlacotal‘, ‚Trancas‘, ‚La Guitarra NW‘, ‚Temascaltepec‘ und ‚San Simon‘

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

‚La Guitarra‘ – schneller Produktionsbeginn!

Um die Produktion schnellstmöglich wieder anzufahren, wurde ein dreistufiger Ansatz erarbeitet, der sogar schon weit fortgeschritten ist.

Explorations- und Minenerschließungsprogramm in Distriktgröße!

Da bereits mehr als 100 epithermale Adern in fünf Hauptsystemen identifiziert wurden, ist hier eine gezielte kostengünstige Exploration möglich. Den Anfang der Explorationsarbeiten macht der 4 km breite Adergürtel, der sich über eine Streichlänge von 15 km erstreckt!

Fertigstellung eines NI 43-101 konformen Ressourcenberichts!

Auf Basis der historischen und modernen Explorationsdatensätze sowie die vorhandenen Studien zur Wiederaufnahme des Betriebs machen diesen Bericht schon kurzfristig möglich.

Wiederaufbereitung der Abraumhalden!

Sogar die metallurgischen Testarbeiten zur Wiederaufbereitung der vorhandenen Abraumhalden sind schon so gut wie abgeschlossen!

Das ‚Tepic‘-Projekt! Mega-Gehalte und Ressource!

Das frühere Aushängeschild ‚Tepic‘ von Cream Minerals wurde vor ca. 5 Jahren von selbigem gekauft. Zu Spitzenzeiten wurde Cream Minerals mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Mio. CAD bewertet. Die über 2.600 Hektar große sulfidarme epithermale Gold- und Silberlagerstätte verfügt über eine historische Ressource von insgesamt 10,3 Millionen Unzen Silberäquivalent. Während die historisch ‚angezeigten‘-Ressourcen mit 7,1 Mio. Unzen mit durchschnittlich 201 g/t Ag-Äq beziffert werden, betragen die ‚abgeleiteten‘-Ressourcen etwa 3,1 Mio. Unzen Silberäquivalent mit durchschnittlich 181 g/t Ag-Äq.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Auch dieses 2.600 Hektar große Projekt hat einige Highlights zu bieten. Ein absolutes Highlight ist unserer Meinung nach die Nähe zur Infrastruktur. Denn dieses Projekt befindet sich nur 22 km von Tepic City, der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Nayarit, entfernt und ist über sehr gut ausgebaute Straßen erreichbar. Bis zum regionalen Flughafen sind es gerade einmal 15 km, während der Flughafen Puerto Vallarta nur 12 km entfernt ist.

Facharbeiter, die im Umgang mit schwerem Gerät und Bergbau vertraut sind, gibt es in unmittelbarer Umgebung. Sogar Strom liegt quasi über das nationale Stromnetz bis zum Projekt. Auch Subunternehmer, industrielle Zulieferer, Maschinen und Fertigungsbetriebe sind in der StadtTepic angesiedelt und verfügbar.

Historische Mineralressource lässt aufhorchen!

Über insgesamt 10,3 Millionen Unzen Silberäquivalent verfügt das Projekt, die sich in rund 7,15 Mio. Unzen mit 201 g/t Ag-Äq in der ‚angezeigten‘-Ressourcenkategorie sowie 3,15 Mio. Unzen mit 181 g/t Ag-Äq in der ‚abgeleiteten‘-Ressource aufteilen!

Und noch riesiges Explorationspotenzial vorhanden!

Jüngste Explorationen weisen auf ein Streichlängen-Potential von noch mehr als 15 km hin. Das bestätigen auch die historischen Bohrdaten von über 31.000 Bohrmeter.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Das Expansionspotenzial ist also beträchtlich, zumal Cream Minerals damals über 20 Mio. Dollar in die Exploration gesteckt hat. Herausgekommen sind daraus Daten aus rund 31.000 Bohrmetern, die nun im Besitz von Sierra Madre sind.

Das letzte Bohrprogramm auf dieser Lagerstätte wurde konzipiert, um die Erweiterungen bekannter Brekzien-/Aderstrukturen zu erproben, neue Ziele zu testen und die bestehende Bohrplattform aufzufüllen, um eine aktualisierte Ressource N143-101 zu unterstützen.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Alle 16 in 2022 abgeschlossenen Kernbohrungen ergaben Abschnitte mit mindestens 75 g/t Silber!

Der gewichtete Durchschnittsgehalt dieser Abschnitte beträgt unglaubliche 301 g/t AgEq! Zu den bisherigen Bohrhighlights gehören:

12,1 m mit 145,8 g/t Ag und 0,64 g/t Au (194 g/t AgEq) in Bohrloch TDH002,

2,55 m mit 878,4 g/t Ag und 3.041 g/t Au, (1106 g/t AgEq) in Bohrloch TDH007,

6,35 m mit 351,8 g/t Ag, 0,96 g/t Au (424 g/t AgEq) in Bohrloch TDH014, inklusive 6,05 m mit 332,5 g/t Ag und 1,84 g/t Au (470 g/t AgEq).

Metallurgische Testergebnisse lassen ebenfalls Aufhorchen!

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Ein weiterer Kronjuwel – ‚La Tigra‘!

148 Kilometer nördlich des unternehmenseigenen Vorzeigeprojekts ‚Tepic‘ im mexikanischen Bundesstaat Nayarit liegt das Projekt ‚La Tigra‘. Es besteht aus sieben Bergbaukonzessionen, die sich über eine Fläche von 357 Hektar erstrecken, die den Großteil der historischen Minen im ‚Distrito Minero Del Tigre‘ umfassen.



Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Der Standort und die Infrastruktur von ‚La Tigra‘ fügen sich nahtlos in die Strategie von Sierra Madre ein, hochwertige Projekte mit Produktionspotenzial zu konsolidieren.

Zu den Höhepunkten des Projekts zählen:

Historische Gold- und Silbermine bis1991

1927: Berichte des Servico Geológico Mexicano weisen auf eine frühere Produktion mit einem Gehalt von 10 g/t Gold (Au) und 358 g/t Silber (Ag) hin

Nahegelegene hervorragende Infrastruktur, ähnlich der von ‚Tepic‘

Beachtlicher historischer Datensatz bietet Grundlage für moderne Exploration und einen schnellen Weg zurück in die Produktion

Sofortiger Beginn eines Explorationsprogramms nach Erwerb im Juli 2021

Enge Aktienstruktur und hoher Insideranteil!

Die noch junge Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) wird derzeit mit rund 65 Mio. CAD (rund 44 Mio. EUR) an der Heimatbörse in Kanada bewertet. Mit rund 9 Mio. USD an Barmitteln, die vorrangig für die Erschließung des Grundstücks ‚La Guitarra‘ und die Durchführung von technischen Studien sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden, ist die Firma gut ausgestattet, um wichtige Meilensteine zu erreichen.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Mit First Majestic als Großaktionär (47,7 %) hat man auch gleich einen Mexikokenner an und im Board und bekommt obendrein mega-Expertise in Sachen Minen-Aus- und Aufbau frei Haus geliefert. Das haben scheinbar auch schon andere Institutionelle Investoren erkannt, die sich mit 11,1 % am Unternehmen beteiligt haben. Da zudem das Management und die Firmengründer 21,1 % am Unternehmen halten, sind für uns Investoren nur etwas mehr als 20 % handelbar, was die Aktie zu einem marktengen Titel macht, der extrem explodieren kann!

Einzigartiges Management in Bezug auf Erfahrung, Erfolge und Geschäftsbeziehungen!

Bei Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) ist geballte Fachkompetenz an Bord! Das Management hat in der Vergangenheit bereits erfolgreich Geschäfte in Mexiko abgeschlossen und verfügt über ein einzigartiges Netzwerk zu Behörden, Banken Geschäftspartnern und Unternehmen.

Die Unternehmensleitung von Sierra Madre hat in verschiedenen Unternehmen bereits erheblichen Mehrwert für die Aktionäre geschafften:

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Gregory Liller B.Sc.

Executive Chairman & COO

Herr Liller verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Exploration und Minenerschließung und ist seit 1993 im mexikanischen Bergbausektor tätig. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung und Erschließung von mehr als 11 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber. Er war als leitender Angestellter oder Direktor bei bereits mehreren börsennotierten Unternehmen tätig, darunter Prime Mining, Genco Resources, Gammon Gold, Mexgold Resources und Oracle Mining. Im Laufe seiner Karriere spielte er eine Schlüsselrolle bei der Sicherung von Eigenkapitalfinanzierungen in Höhe von mehr als 300 Mio. Dollar sowie bei Fremdfinanzierungen in Höhe von etwa 100 Mio. Dollar.

Alex Langer

Director, President & CEO

Herr Langer ist erfolgreicher Spezialist für Public Markets mit über 15 Jahren Erfahrung. Er begann seine Karriere als Investment Advisor bei Canaccord Genuity, wo er an der Finanzierung von mehr als 100 privaten und börsennotierten Unternehmen beteiligt war, und unter anderem die Börsengänge von Endeavour Silver, Fortuna Silver und Great Panther organisierte. Zuletzt war er Mitbegründer und Vizepräsident von Prime Mining und Millennial Lithium, wo er die Kapitalmärkte für beide Unternehmen betreute. Er ist auch Gründungsdirektor von Reyna Silver und Seashore Resource Partners, die jetzt unter Kingfisher Metals firmiert.

https://www.youtube.com/watch?v=oydGgN37lv8

Fazit: Sierra Madre Gold and Silver ist ein Investment wert!

Mit seinen drei Projekten ist Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) allein schon ein Investment wert. Hinzu kommt noch ein hervorragendes Management und Vorstand-Team, das auf eine unglaubliche Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Förderung und Vermarktung von Projekten in Mexiko und auf der ganzen Welt zurückblicken kann. Mit seiner Minimarktkapitalisierung und der starken Aktionärsstruktur kann das Unternehmen ebenfalls punkten.

Projektseitig stechen zunächst die metallurgischen Arbeiten und das ‚Phase-2‘-Bohrprogramm auf ‚Tepic‘ hervor, welche für gute Nachrichten und eine Ausweitung der Ressourcen sorgen sollte. Gleiches lässt sich auf ‚La Tigra‘ übertragen, wo das ‚Phase 1‘-Bohrprogramm für Nachrichten sorgen sollte. Aber auch ‚La Guitarra‘ wird weiterentwickelt.

Um Sierra Madre schnellstmöglich in die Produktion zu führen, werden verschiedene ‚Hub-and-Spoke‘-Szenarien durchgespielt. Gut kapitalisiert, mit rund 9 Mio. Dollar in der Kasse sollten schon sehr zeitnah wichtige Meilensteine erreicht werden, die durchaus kursrelevant sein sollten.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Sierra Madre Gold and Silver, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Sierra Madre Gold and Silver, Titelbild: Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Dieser Werbeartikel wurde am 12. August 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt.

