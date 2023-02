Die Energieversorgung muss gesichert sein

In der Januar-Ausgabe von BTC-Echo wird Frank Schäffler, Sprecher für Blockchain- und FinTechinnovationen, zur aktuellen Situation auf dem Energiemarkt, zur Inflation und seiner Aussicht für 2023 zitiert:



"Im Jahr 2023 werden die Energiepreise und die Inflation weiterhin hoch sein. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnet mit einer Inflation von 7,4 Prozent. Die deutsche Wirtschaft könnte um 0,2 Prozent schrumpfen. Die Inflation mag dazu führen, dass Regierungen rund um den Globus gedrängt sind, die Belastungen für die Bürger mit immer neuen Ausgabepaketen abzufedern. Wir befinden uns hier in einem geopolitischen Wettbewerb, insbesondere mit den USA, wo die Energiepreise viel niedriger sind. Für die deutsche Wirtschaft und den Finanzmarkt ist es wichtig, dass die ideologischen Scheuklappen abgelegt und die verbliebenen drei (international höchst modernen) AKWs auch nach April weiterbetrieben werden. So kann die Energieversorgung gesichert und diversifiziert werden."