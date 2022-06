Energiespeichersysteme brauchen Lithium

Lithium-Ionen-Batterien sind aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Lithium ist daher sehr begehrt





Früher wurde Lithium vor allem für Glas und Keramik sowie für Fette, Pulver und industrielle Anwendungen verwendet. Beim Übergang von fossilen Brennstoffen heute, spielt der Rohstoff Lithium eine wichtige Rolle. Technologische Entwicklungen, niedrigere Kosten und eine fortgesetzte politische Unterstützung treiben diese Entwicklung voran. So sollen auch die Installationen von heute etwa zehn GWh auf zirka 500 GWh bis zum Jahr 2030 steigen. Dies wird einen enormen Lithiumbedarf nach sich ziehen. Dazu kommt noch die Nachfrage aus dem Bereich Elektrofahrzeuge.





Dabei werden voraussichtlich die Batteriegrößen weiter wachsen, Reichweite ist nun mal ein wichtiges Thema für Käufer. Zwischen Januar 2021 und Juni 2022 ist der Lithium-Preis von 6.750 US-Dollar je Tonne Lithium gut 68.000 US-Dollar angestiegen. Um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen, entstehen neuartige Extraktionstechniken wie die Gewinnung von Lithium aus Tonvorkommen. In Nevada gibt es beispielsweise Cypress Development, eine Gesellschaft, die das Lithium in Tonvorkommen gewinnen möchte und das Clayton Valley Lithium-Projekt dort entwickelt. Auch wenn sich die Preise für Lithium kurzfristig entspannen oder stabilisieren sollten, auf längere Sicht wird es ein sehr gefragter Rohstoff bleiben. Alpha Lithium will bald mit der Produktion von Lithium in Argentinien im berühmten Lithium-Dreieck beginnen.





