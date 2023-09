Die Energiequittung

Unabhängig von solchen grundsätzlicheren Erwägungen zu einzelnen Branchen, hängt der Gesamtmarkt am Votum der Notenbanken. Kurzfristig sind es die konkreten Entscheidungen auf den Notenbanksitzungen, mittelfristig ist es das erreichte Zinsniveau, aus dem sich Rücken- bzw. Gegenwind für die Märkte ableiten lässt. Von den aktuell erreichten Zinshöhen des Euro- und US-Dollar-Raums weht ein starker Gegenwind auf die Märkte herunter. Obwohl die deutsche Wirtschaft bereits hörbar ächzt, hat die EZB in der letzten Woche einen weiteren Zinsschritt nach oben unternommen. Da zurzeit oft von Kipppunkten die Rede ist: Diese gibt es auch in den dynamischen Prozessen einer Volkswirtschaft. Mit jedem weiteren Zinsschritt wächst die Gefahr eines Übersteuerns und das wäre dann nur durch ein sehr rasches Entgegensteuern halbwegs in den Griff zu bekommen. Auf solchen Gedanken fußen auch die Überlegungen der Österreichischen Schule zu einem möglichen Crack-up-Boom.



So weit sind wir aber noch nicht. Am heutigen Mittwoch ist die Fed an der Reihe und auch hier dürfte es nach der Konsenserwartung einen erneuten Aufwärtszinsschritt geben. Fraglich ist, wie viel davon bereits eingepreist ist. Der DAX verdaute die EZB-Zinserhöhung der Vorwoche jedenfalls gut. Schon am Tag der Entscheidung konnte der deutsche Blue-Chips-Index zulegen. Am grundsätzlich eher negativen Chartbild hat sich dadurch allerdings noch nichts Entscheidendes geändert. Es gibt aber Hoffnung: Denn auch ohne ein mögliches Übersteuern der Notenbanken steigt mit jedem weiteren Zinsschritt die Wahrscheinlichkeit, dass dies der letzte im laufenden Zinserhöhungszyklus sein könnte. Damit dürfte an den Märkten schon sehr bald nicht mehr das Thema Zinserhöhungen, sondern das Thema Zinssenkungen gespielt werden. Das könnte sich als echter Treibsatz erweisen. Am heutigen Mittwochabend ab kurz nach 20:00 Uhr wissen wir mehr.