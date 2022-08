Endeavour Silver hält große Teile der Produktion für späteren Verkauf zurück

Die kanadische Endeavour Silver (WKN A0DJ0N), ein mittelgroßer Silberproduzent mit zwei Untertageminen in Mexiko, hat im zweiten Quartal 2022 laut Mitteilung 2.102.327 Unzen Silberäquivalent gefördert. Damit liegt man 15% über Plan und 7% über den 1.967.004 Unzen, die im zweiten Quartal 2021 produziert wurden.



Angesichts dessen geht das Endeavour-Management jetzt davon aus, dass der Ausstoß dieses Jahr zwischen 7,6 und 8,0 Mio. Unzen liegen wird. Bislang hatte man mit nur 6,7 bis 7,6 Mio. Unzen gerechnet. Allerdings musste die Gesellschaft auch melden, dass der Umsatz des Juniquartals mit 30,8 Mio. Dollar deutlich unter den 47,7 Mio. Dollar des gleichen Zeitraums 2022 lag.



Was allerdings auch daran lag, dass Endeavour Material zurückhielt / nicht in den Verkauf gab, sodass die Metallbestände des Unternehmens zum Quartalsende bei 1.399.356 Unzen Silber und 2.580 Unzen Gold sowie 12,408 Unzen Silber und 587 Unzen Gold in Konzentrat lagen. Der Marktwert der Endprodukte lag laut Angaben des Unternehmens dabei bei zum 30. Juni bei 34,5 Mio. Dollar. Das Management geht davon aus, diese zu einem späteren Zeitpunkt zu höheren Preisen verkaufen zu können.



Endeavour Silver meldete so einen Nettoverlust von 11,9 Mio. Dollar oder 7 Cents pro Aktie nach einem Nettogewinn von 6,7 Mio. Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2021.





