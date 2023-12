Encore Wire: Ein steiler Aufwärtstrendkanal lässt die Anleger jubeln

Liebe Anleger,

Encore Wire Corporation ist ein führender Hersteller von elektrischen Kabeln und Drähten in den USA. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an. Darunter sind Kupfer- und Aluminiumkabel, Datenkabel, Feuerlöschkabel und vieles mehr. Encore Wire bedient Kunden in verschiedenen Branchen. Zu den wichtigsten Sektoren gehören das Bauwesen und die Energieversorgung, sowie die Industrie und die Telekommunikation.

Das Unternehmen hat eine starke Marktposition und verzeichnet solide finanzielle Ergebnisse. Die Encore-Wire-Aktie hat in der Vergangenheit eine gute Performance gezeigt und wird von Analysten positiv bewertet. Sie wird an der NASDAQ unter dem Tickersymbol WIRE gehandelt und profitiert derzeit sehr stark von der sehr bullischen Stimmungslage für NASDAQ-Aktien im Allgemeinen und Technologieaktien im Besonderen

Investoren sollten jedoch beachten, dass die Aktie von Encore Wire wie viele andere Industrieunternehmen auch konjunkturabhängig ist und daher von wirtschaftlichen Schwankungen beeinflusst werden kann. Dennoch gilt das Unternehmen als solide und gut positioniert, um vom Wachstum des Baugewerbes und der Infrastrukturprojekte in den USA zu profitieren.

Mit Kursen von knapp 150 Euro notiert der Wert heute annähernd 50 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Geschuldet ist diese Entwicklung vor allem dem steilen Aufwärtstrend, der sich seit Ende Juli im Chart ausgebildet hat. Die Encore-Wire-Aktie läuft seitdem in einem breiten und gleichzeitig steilen Aufwärtstrendkanal von einem höheren Hoch zum nächsten.

In den letzten Tagen hat sich die Aufwärtsdynamik noch einmal beschleunigt und der Anstieg ist noch steiler geworden. Aktuell hat der Kurs wieder die obere Grenze des Trendkanals erreicht und es ist damit zu rechnen, dass die Encore-Wire-Aktie in den nächsten Tagen wieder etwas zurückfällt oder zumindest in eine seitlich gerichtete Korrekturbewegung übergehen wird.

Mit dem letzten Hoch überwand die Encore-Wire-Aktie auch das bisherige Jahreshoch vom Februar. Es könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch einmal von oben getestet werden. Für die Käufer kommt es darauf an, dass dieser Test erfolgreich bestanden werden kann. Gelingt dies, wird eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im neuen Jahr recht realistisch.

