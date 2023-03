Embraer-Aktie: Warum die Kurse Aufwärtspotenzial besitzen

Mittwoch, 29. März 2023

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: Die Emerging Markets.

Heute geht’s in die quirlige Millionen-Metropole São Paulo zur brasilianischen Embraer S.A. (WKN: A1C2PZ). Das Papier nämlich präsentiert sich seit Wochen extrem stark! Kurs der Embraer S.A. am Mittwoch, 29. März 2023 (17:45 Uhr MESZ) am Handelsplatz New York: 16,13 USD (+1,6%). In Deutschland – außerbörslich (Lang & Schwarz): 14,80 EUR +2,8%).

Die Company

Die Embraer S.A. zählt mit zu den größten Luftfahrtherstellern der Welt. Der Umsatz teilt sich auf in die Teilbereiche Verkehrsflugzeuge (Typen ERJ 135/140/145); Verteidigungssysteme (31%), Überwachungssysteme und andere. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf umgerechnet rd. 2,9 Mrd. USD. Das KGV(2024e) wird von Analysten auf ~10,4 beziffert. Das Gros der Analysten zeigen sich positiv gestimmt mit Blick auf die Embraer-Aktie: Die Analysten der schweizerischen Investmentbank UBS etwa haben erst am 15. März ihre Kaufempfehlung auf diesen Brasilianer bekräftigt.

Zum Hintergrund

Die Emerging Markets erwachen wieder zum Leben! Auch Brasilien, als die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Was Embraer anbelangt: Die Company profitiert von der Normalisierung des internationalen Reise- und Handelsverkehrs, aber auch von international wachsenden Rüstungsausgaben.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: Der Wochenchart der Embraer-Aktie am Handelsplatz New York – und damit auf USD-Basis. Die Titel befinden sich seit vergangenem November in einem steilen Aufwärtstrend, der sich zuletzt verstärkt hat. Zwischenzeitlich sprechen wir von der fünften Handelswoche mit Zugewinnen! Das hat die Papiere natürlich in einen aktuell überkauften Marktzustand versetzt; der Slow-Stochastik-Indikator zeugt davon. Aktuell sind die Notierungen drauf und dran, einen wichtigen Resistance nach oben zu durchbrechen.

Die Prognose

Trotz leichtem Heißlaufen der Kurse sehen Analysten im Chartbild der Embraer-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial. Wenn auch etwas verhaltener und mit der Möglichkeit einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Solide Fundamentalzahlen sollten die Notierungen stützen. Achtung: Am 28. April findet die nächste Aktionärsversammlung von Embraer statt. Ich bin gespannt, wie das Management nach vorne blickt! Charttechnisch ist jetzt ~16,11 USD mit einer Hürde nach oben zu rechnen. Diese einmal überwunden, würde weiteres Kurspotenzial eröffnet. Durch einen kurzfristigen Aufwärtstrend (A) erscheinen mir die Embraer-Kurse zudem als relativ solide unterstützt. Die positive Kursbewegung vom Mittwoch jedenfalls überzeugt.

Der Rückblick

Die Titel von Embraer habe ich bereits am 5. August 2022 in diesem Newsletter positiv besprochen. Kurs damals: 9,65 USD. Waren Sie dabei? Dann ein Tipp für Sie: Nachdem bereits 67 Prozent Gewinn generiert wurde, verkaufen Sie doch einfach einen Teil Ihres Bestandes! Für den Restbestand können Sie einen Stop-Losskurs einsetzen, der etwa rd. 20 Prozent oberhalb Ihres Einstiegskurses platziert sein könnte. Dann haben Sie Gewinne realisiert, bleiben bei Embraer aber mit der Restposition – und abgesichert via Stop-Loss – »im Spiel«.

