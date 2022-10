Elon Musk will nun doch Twitter übernehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Nach dem kometenhaften Aufstieg des Deutschen Aktienindex der vergangenen 48 Stunden dürfte der heutige Handelstag nicht nur wegweisend für den Rest der verkürzten Handelswoche werden, sondern könnte auch die Richtung für das letzte Quartal eines bislang enttäuschenden Börsenjahres 2022 vorgeben. Selbst eine kleine technische Gegenbewegung nach unten wäre normal und kann positiv gewertet werden. Dass gestern auch die Wall Street ihre Gewinne mit in den Handelsschluss nehmen konnte, ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Ausverkaufswelle des Septembers mit dem Monatswechsel ebenfalls zu Ende gegangen sein könnte.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die US-Staatsverschuldung ist auf einem neuen Rekordhoch angekommen. Sie beträgt aktuell 31,1 Billionen Dollar. Die Schuldenobergrenze liegt nur knapp darüber, bei 31,4 Billionen Dollar. Jährlich grüßt in diesem Fall das Murmeltier, denn die letzte Erhöhung erfolgte erst Ende vergangenen Jahres. Ohne eine erneute Anhebung müssten die staatlichen Institutionen wieder mal eine Zwangspause einlegen. Das Ringen um diese hat an den Börsen in den vergangenen Jahren immer wieder zu Turbulenzen geführt, da dabei auch die Kreditwürdigkeit der USA auf dem Spiel steht. Noch ist es kein Thema am Markt, der Dollar strotzt weiter vor Stärke, da andere Entwicklungen das Thema überlagern. Aber das kann sich schnell ändern.

Schnell ändert sich auch die Meinung von Elon Musk in Sachen Twitter. Der Tesla-Chef scheint sich kurz vor dem anstehenden Gerichtsprozess nun doch mit Twitter auf eine Übernahme einigen zu wollen. Gegenüber der Börsenaufsicht SEC bestätigte er den geplanten Kaufpreis von 54,20 Dollar pro Aktie. Ob es daran liegt, dass der Milliardär nun doch an das Unternehmen glaubt oder er nur einer drohenden Niederlage vor Gericht entgehen will, dürfte wenn überhaupt nur er selbst wissen. Klar ist jedoch, dass die Aktie nun wieder in Richtung des Übernahmepreises steigt. Anleger, die am Ball und in Twitter dringeblieben sind, haben also zunächst mal alles richtig gemacht.